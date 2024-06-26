محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بفحص حالة حرجة لسيدة من "ذوي الهمم"

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، توجيهاته لمدير فرع هيئة التأمين الصحي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية الطبية ،لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء بني سويف، والتي تم تداول حالتها الإنسانية والصحية ، وتعاني من ظروف صحية حرجة.

ومن جانبه أكد مدير عام التأمين الصحي ببني سويف الدكتور محمد يحيى إسماعيل، أنه تم التواصل مع الحالة وسيتم إرسال فريق طبي لبحث الحالة الصحية للسيدة :زكية "وشهرتها نورا" والتي بحسب إفادة أسرتها أنها تعاني من مرض هشاشة العظام" المعروف بالعظام الزجاجي" ومشكلات صحية بالرئة أدت صعوبة التنفس واستخدام التنفس الصناعي .

جدير بالذكر أن هذه السيدة المريضة "بحسب إفادة أسرتها" حاصلة على بكالوريوس تجارة وماجيستير إدارة أعمال، وقد أصيبت بالمرض منذ طفولتها ، لكن منذ ما يقرب من 4 سنوات، بدأت تظهر آلام وتداعيات المرض عليها ، مما أفقدها القدرة على الحركة وبدأت تعاني من صعوبة في التنفس، وتلتمس عرضها على متخصصين لبحث حالتها وتوفير ما يمكن من علاج حيال معاناتها من التواء في العامود الفقري وليونة بالعظام.