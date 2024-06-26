علامات تجارية جديدة تنضم لـ" إيست هب" مدينتى لخدمة مناطق شرق القاهرة ( فيديو)

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 04:55 م

شهد "ايست هب" مدينتي، أحدث المراكز التجارية المتكاملة لمجموعة طلعت مصطفى، بدء تشغيل عدد كبير من العلامات التجارية المحلية والعالمية، من بينها المطعم التركي سلطان سراي وأسواق عبد العزيز وايليت وكاريبو كوفي وكابا كافيه وأبو السيد وكيدز ستيشن وTurkish home و2B وفيفو كافيين.

ويقع مركز ايست هب مدينتي بالقرب من مدينة المستقبل في جنوب مدينتي، ما يمكنه من تقديم خدماته التجارية والترفيهية لأكثر من 3.5 مليون نسمة من سكان منطقة شرق القاهرة كما يضم نحو ثمانية مباني متصلة فضلا عن ثلاثة مباني منفصلة.

كما يحتوي المركز على أكثر من ستمائة وحدة تجارية متعددة الأنشطة مثل المطاعم والكافيهات وفروع البنوك ومحلات ملابس وأجهزة كهربائية والاكسسوارات المنزلية إضافة على العيادات الطبية والمكاتب الإدارية متعددة المساحات والخدمات.

ويمكن للزوار الوصول إلى "ايست هب" مدينتي بسهولة من العاصمة الادارية الجديدة والتجمع ومختلف مناطق القاهرة الجديدة من خلال الدائري الأوسطي عبر بوابة ٥ مدينتي حيث يضم المبني ساحة انتظار للسيارات تحت الأرض بطاقة استيعابية تبلغ 1200 سيارة، بالإضافة إلى أماكن انتظار السيارات أمام مباني المول.