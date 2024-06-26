الطقس الحار يتحالف مع الاحتلال ضد أهالي غزة

أدي الطقس الصيفي الحار إلى تدهور الظروف في قطاع غزة، حيث تم طرد جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا من منازلهم بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي القطاع، في ظل انقطاع الكهرباء وقليل من المياه النظيفة، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وتواجه العائلات التي تعيش في خيام، في ملاجئ مزدحمة في مدارس الأمم المتحدة أو منازل مكتظة، ارتفاع درجات الحرارة في الصيف دون مكيف هواء أو نظام صحي فعال وسط ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض.

وارتفع العدد الإجمالي لشهداء عدوان الاحتلال علي غزة إلى 37.658 شهيدا، و86.237 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.