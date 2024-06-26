نائب محافظ قنا يجتمع مع مسؤولي إحدي مؤسسات المجتمع المدني

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعا مع مسؤلي إحدي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة، امكانية التوسع في مشروعات المؤسسة داخل محافظة قنا، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة داخل المحافظة، بحيث لا تقتصر أنشطة المؤسسة على، التكافل الاجتماعي والانشطة التعليمية والمساعدات والتمكين الاقتصادي فقط.

ناقش نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع، إمكانية الإستفادة من تطوير المشروعات الخدمية، ومشروعات الأمن الغذائي ومشروعات المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة بقفط، بهدف خلق فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب، بالإضافة الى التوسع في مشروعات التمكين الإقتصادى والاجتماعي للشباب والمرأة.

وأشاد نائب محافظ قنا، بالدور الانسانى للمؤسسة، ولافتًا إلي أن المسئولية المجتمعية تمثل مصدرًا مهما من مصادر التنمية الإجتماعية وأصبح تأثيرها ملموسا خلال الفترة الأخيرة حيث اعتمدت العديد من مشروعات القطاع الخاص على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ مسئوليتها المجتمعية لتحويلها من مجرد مساهمة إلى شراكات تنموية تستهدف النهوض بالعديد من المجتمعات.