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الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على هذين الخطين

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد أنه فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة قررت تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط.  
أولاً : إعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 / 7 / 2024  
- تعديل تركيب قطار   1004 القاهرة / أسوان ليتكون من  9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى . 
- تعديل تركيب قطار 1205/ 1206 القاهرة / مرسي مطروح  ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية  + عربة بوفية تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .
- ثانياً : اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 / 7 / 2024
-   تعديل تركيب قطار 81 أسوان  / القاهرة  ليتكون من  9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى . 
- تعديل تركيب قطار 1209 /  1208 مرسى مطروح / القاهرة ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية  + عربة بوفية تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .
وتؤكد الهيئة  أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب .

هيئة السكة الحديد قطاع الوحدات المتحركة القاهرة أسوان