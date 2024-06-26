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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته بالغربية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة ونجليها بالغربية.. وضبط نجلها مرتكب الواقعة.
 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بتصاعد أدخنة من داخل حظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز خاصة بأقاربها وعدم تواجدهم بمنزلهم المقابل للحظيرة. 
 بالانتقال والفحص تم العثور بالحظيرة على رماد قش مشتعل يحتوى على بقايا عظام يشتبه فى آدميتها وصاروخ كهربائى عليه آثار دماء، وبفحص المنزل تبين وجود بقايا أشلاء آدمية وعدد من الأسلحة البيضاء "سكاكين" عليها آثار دماء. 
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية قطاع الأمن العام  بمشاركة مديريتى أمن "الغربية وكفر الشيخ" أن بقايا الأشلاء الآدمية المعثور عليها خاصة بإحدى السيدات ونجلتها ونجلها (مقيمين بالمنزل المشار إليه) وأن وراء إرتكاب الواقعة (نجل وشقيق المجنى عليهم).
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمكان إختبائه بإحدى المزارع بمحافظة كفر الشيخ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينه وبين والدته وأشقائه حول الميراث وسوء معاملتهم له، فقام بالتعدى عليهم بإستخدام الأسلحة البيضاء المعثور عليها بالمنزل وأشعل النيران بأجزاء من الأشلاء فى الحظيرة ولاذ بالهرب. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

مقتل سيدة ونجليها بالغربية نجلها الغربية