20 أكتوبر المُقبل موعدًا للانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان العراق

أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تحديد يوم 20 أكتوبر المُقبل موعدًا للانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أصدر مرسوما حدد بموجبه يوم الـ 20 من أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان الإقليم بدورته السادسة.

وأضاف أنه على الجهات ذات العلاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ هذا المرسوم.

وفي السياق ذاته، أعربت رئاسة مجلس الوزراء في إقليم كردستان عن ترحيبها بإصدار رئيس الإقليم مرسوما حدد فيه موعدا جديدا لانتخابات البرلمان.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني، في بيان، إن مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان يرحب بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية.

وأضاف "بصفتنا حكومة إقليم كردستان، فنحن مستعدون للتعاون لدعم إجراء الانتخابات وانجاحها".

وكان نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، قد حدد في وقت سابق يوم العاشر من شهر يونيو، موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، الا أن هذا الموعد تم تأجيله بسبب صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا في العرق بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في نهاية فبراير الماضي تخفيض عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان إلى 100 مقعد بدلا من 111 مقعدا، وأن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بدلا من مفوضية انتخابات إقليم كردستان لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.

وبعد قرار المحكمة الاتحادية تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكبر الأحزاب الكردية الذي يتزعمه مسعود بارزاني مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، مما أدى إلى تأجيلها.

وجرت أخر انتخابات لبرلمان الإقليم العام 2018 وكان من المقرر أن تجري في نوفمبر 2022 لكن الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية حول قانون الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الخاصة بالأقليات الموجودة في الإقليم حالت دون اجرائها.