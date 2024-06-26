محافظ الشرقية يُكرم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمنحه شهادة تقدير وشعار المحافظة وذلك تقديراً لما قدمه من أداء متميز وجهد ملموس في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل المديرية ولتعيينه وكيلاً لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد والإستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية والمقدم حسن الصقلي بإدارة المرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية التضامن الإجتماعي خلال الفترة الماضية وتعاونها المثمر مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والذي أسهم وبشكل فعال في تحقيق العدالة الإجتماعية والوصول للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم ليحيوا حياه كريمة.

ومن جانبه أعرب عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم في حضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة ومنحه شهاده تقدير وشعار المحافظة تقديراً لما قدمه خلال فتره عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية, مشيدا ًبالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والإحترام والحزم بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة قطاعات العمل المختلفة.

وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة المذكرة المقدمة من ادارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص طلب الموافقة على استغلال مساحة 72 متر والمُقام عليها نقطة إطفاء التلين بمركز منيا القمح وذلك بنظام نقل الإشراف الإداري على ان تظل الملكية لصالح الجهة المالكة ليوافق المجلس وذلك للصالح العام.