ads
الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة "قطر جيلك"

عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

روج مؤدي المهرجانات عمر كمال لأحدث أعماله الغنائية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، التي تحمل اسم "قطر جيلك" وعلق قائلًا: "قطر جيلك.. قريبًا".

عمر كمال يطرح برومو أغنية "قطر جيلك" ويثير تساؤلات الجمهور

أثار مؤدي المهرجانات عمر كمال تساؤلات الجمهور بعد ظهوره مع حسن شاكوش و مودل تقوم بالرقص وخلفهم خلفية تراثية تشبه حوائط قصر البارون إمبان بمصر القديمة.

وأوضحت مديرة قصر البارون حقيقة الأمر خلال تصريحات صحفية، وقالت: "الفيديو المتداول تم تركيبه بالفوتوشوب وليس حقيقيًا، عمر كمال معتبش عتبة القصر نهائيًا، وأي تصوير  لا بد من الحجز مع الشركة المسئولة عن حجز الخدمات داخل القصر وفقًا لضوابط محددة من وزارة السياحة والآثار، والشركة هي من تقوم بإعطاء التصريحات فقط".

أبرز تعليقات الجمهور على فيديو كليب "قطر جيلك"

تفاعل الجمهور بشكل كبير  مع فيديو كليب "قطر جيلك" بتعليقات سلبية من أبرزها: "الناس قاعدة بتموت من الجوع وانتم قاعدين تترقصوا، إنت لسه راجع من الحج، الفن الهابط، إنتوا في عالم موازي والله في المهلبية خالص، البارون لو عرف اللي حصل في القصر بتاعه مكانش بناه، حسبنا الله ونعم الوكيل فوضنا ربنا فيكم".

المطرب عمر كمال عمر كمال أغنية قطر جيلك عمر كمال حسن شاكوش حقيقة تصوير عمر كمال حسن شاكوش قصر البارون عمر كمال قصر البارون عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة قطر جيلك بتركيبة الفوتوشوب