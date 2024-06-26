عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة "قطر جيلك"

روج مؤدي المهرجانات عمر كمال لأحدث أعماله الغنائية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، التي تحمل اسم "قطر جيلك" وعلق قائلًا: "قطر جيلك.. قريبًا".

عمر كمال يطرح برومو أغنية "قطر جيلك" ويثير تساؤلات الجمهور

أثار مؤدي المهرجانات عمر كمال تساؤلات الجمهور بعد ظهوره مع حسن شاكوش و مودل تقوم بالرقص وخلفهم خلفية تراثية تشبه حوائط قصر البارون إمبان بمصر القديمة.

وأوضحت مديرة قصر البارون حقيقة الأمر خلال تصريحات صحفية، وقالت: "الفيديو المتداول تم تركيبه بالفوتوشوب وليس حقيقيًا، عمر كمال معتبش عتبة القصر نهائيًا، وأي تصوير لا بد من الحجز مع الشركة المسئولة عن حجز الخدمات داخل القصر وفقًا لضوابط محددة من وزارة السياحة والآثار، والشركة هي من تقوم بإعطاء التصريحات فقط".

أبرز تعليقات الجمهور على فيديو كليب "قطر جيلك"

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع فيديو كليب "قطر جيلك" بتعليقات سلبية من أبرزها: "الناس قاعدة بتموت من الجوع وانتم قاعدين تترقصوا، إنت لسه راجع من الحج، الفن الهابط، إنتوا في عالم موازي والله في المهلبية خالص، البارون لو عرف اللي حصل في القصر بتاعه مكانش بناه، حسبنا الله ونعم الوكيل فوضنا ربنا فيكم".