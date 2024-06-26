روسيا محذرة كوريا الجنوبية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة: ستحمل عواقب وخيمة على العلاقات

حذرت وزارة الخارجة الروسية، اليوم الأربعاء، كوريا الجنوبية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن هذا الإجراء إن تم؛ سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية للبلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح على هامش منتدى سان بطرسبرج القانوني الدولي في نسخته الـ 12، "في ضوء خطط سول المعلنة حول إعادة نظرها في مسألة إمداد نظام بكييف بالأسلحة الفتاكة، نود أن نحذر كوريا الجنوبية من اتخاذ أي إجراءات غير مدروسة قد يسفر عنها عواقب لا يمكن الرجوع عنها على العلاقات الروسية-الكورية الجنوبية".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وشددت زاخاروفا على أن روسيا لن تقف متفرجة أمام هذه التصرفات؛ لترى النظام الأوكراني يتسلم الأسلحة الكورية ومعدات الأسلحة التي تستخدم في شن هجمات على الآراضي الروسية واستهداف المدنيين.

كما دعت السلطات الكورية الجنوبية إلى "تحرير أنفسهم من الاعتماد المبالغ فيه" على الولايات المتحدة، والتوقف عن كونها تابعة لواشنطن، وتنظر بواقعية إلى الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية.

يُشار إلى أن كبير مستشاري الأمن الوطني في كوريا الجنوبية جانج هو جين صرح في وقت سابق بأن بلاده "لن تلتزم بأي شيء فيما يتعلق بمساعدتها لأوكرانيا حال قيام روسيا بتزويد كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة".

وأكد أن مسألة تزويد أوكرانيا بالأسلحة تتوقف على تصرفات روسيا.