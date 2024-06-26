رئيس جامعة طنطا يكرم الطلاب المتفوقين رياضيا

كرم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم طلاب كلية التربية الرياضية المتفوقين رياضياً والحاصلين على مراكز في مختلف البطولات الرياضية الداخلية والخارجية.

شمل التكريم الطالبة ملك فتحي سليمان المقيدة بالفرقة الأولي لحصولها على المركز الأول فى بطولة أفريقيا للسامبو وزن أقل من 50 كيلو، والطالبة ألاء محمود صلاح المقيدة بالفرقة الثالثة لحصولها على المركز الأول فى بطولة السامبو "شاطئ" والمركز الثاني في بطولة افريقيا للسامبو "سبورتيف"، والطالب سيف الدين محسن السيد المقيد بالفرقة الثانية، والحاصل على المركز الأول في بطولة افريقيا للسامبو "كومبت" والطالبة هدى محمد بدوى المقيدة بالفرقة الأولى بالكلية ولاعبة المنتخب القومي المصري لألعاب القوي لحصولها على المركز الثالث ألعاب قوى في بطولة البحر المتوسط تحت سن 23 سنة .

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس جامعة طنطا اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.