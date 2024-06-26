بنسبة 100%.. الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة لمحافظة الشرقية

استعرض مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والعقيد محمد سالم وكيل ادارة المرور والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية والمقدم رجب علي بإدارة مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية.

أشاد محافظ الشرقية بمعدلات أداء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بخطة العام المالي 2023/2024 بمراكز ومدن المحافظة بتحقيق نسبة تنفيذ بلغت100 % لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بلغت 700 مليون و 843 ألف جنيه وتم تنفيذها بنسبة 100 %، في برامج النقل والمواصلات - الكهرباء - تحسين البيئة -، تدعيم الوحدات المحلية - الأمن والإطفاء والمرور - وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

كما استعرضت موقف تنفيذ خطة مديريات الخدمات مشيرة إلى أن إجمالي اعتمادات خطة المديريات للعام المالي 2023 / 2024 م بلغ 351 مليون و 473 ألف جنيه وبلغت قيمة التنفيذ 519 مليون و 466 ألف جنية بنسبة تنفيذ 148 % وإجمالي اعتمادات الهيئات المركزية و الشركات للعام المالي 2023 / 2024 بلغ 5 مليار و 592 مليون و 493 ألف جنيه .

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات بالتعاون والتكامل لطرح مشروعات الخطة الاستثمارية المستقبلية للعام المالي 2024/2025 في مختلف القطاعات مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.