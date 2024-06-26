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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: نسعى لتحقيق الأمن الأوراسي دون الانجرار إلى أي مواجهات بين التحالفات

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تسعى لتحقيق الأمن الأوراسي ولا تنوي الانجرار إلى أي مواجهات بين الأحلاف تنتهي بنتائج صفرية.

وأضافت زاخاروفا بحسب موقع "روسيا اليوم" أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "يعملان على تأجيج بؤر التوتر في أوراسيا بما في ذلك في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في محاولة للحفاظ على هيمنتهما".

وقالت: "لا نية لروسيا للانجرار إلى مواجهات جديدة بين التحالفات تنتهي بنتائج صفرية".

وذكّرت زاخاروفا بمفهوم السياسة الخارجية الروسية لعام 2023 الذي يؤكد نهج روسيا لجعل أوراسيا فضاء قارّيا موحدا يعمّه السلام والاستقرار والثقة المتبادلة والتنمية والازهار".

وأكدت أن روسيا لا تريد توجيه هياكل الأمن الأوراسي ضد أي طرف آخر، وهو ما سيضمن السلام الدائم ويمنع أي اضطرابات جيوسياسية كبرى، ويخلق ضمانات عسكرية سياسية موثوقة لروسيا والمنطقة برمتها.

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