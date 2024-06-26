الرئيس الصيني يدعو إلى تعميق العلاقات مع فيتنام

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، إلى تعميق العلاقات مع فيتنام وذلك خلال لقائه برئيس وزراء فيتنام فام مينه تشين في بكين.

وقال بينج إنه على الجانبين الحفاظ على مستوى عال من التواصل والعمل على الحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليميين، وحث الشركات الصينية على الاستثمار في فيتنام، معربًا عن تمنيه أن توفر البلاد بيئة استثمار عادلة وغير متحيزة، وذلك حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن).

من جانبه، أعرب رئيس وزراء فيتنام عن تقديره لدعم الصين استقلال فيتنام وجهود التنمية بها، وعن استعداده لتعزيز الثقة بين السلطات السياسية ودعم المزيد من الأنشطة التبادلية بين شباب البلدين. كما طالب تشين الجانبين بالتعامل مع خلافاتهما من أجل مستقبل أفضل.