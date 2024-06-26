"بحوث الصحراء" يواصل العمل بالتجمعات الزراعية في شمال سيناء

يواصل مركز بحوث الصحراء والجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي العمل بالتجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء رغم التحديات والظروف المناخية القاسية من ارتفاع درجات الحرارة ووعورة مناطق العمل فان الباحثين والمهندسين والعاملين في بحوث الصحراء وجهاز تحسين الأراضي يواصلون الليل بالنهار لإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم .



وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن خطة الدولة تتمثل في النهوض بكافة الخدمات التنموية للمزارعين والمنتفعين من المشروعات الزراعية تستلزم إنشاء المراكز الخدمية التي توفر كافة الخدمات للمزارعين.



وقال إن هناك ثلاث مراكز تنموية تم إنشائها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 390 مليون جنية وتهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل تكلفة.

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