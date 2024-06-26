رئيس جامعة طنطا يكرم نائب محافظ الغربية

كرم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وذلك لدوره الرائد في دعم الجامعة في العديد من الموضوعات والملفات الهامة التي تقوم بها ، مشيداً بجهوده الدائمة كأحد أبناء الجامعة الذي تم تكليفه بمنصب تنفيذي رفيع ،وترك بصمته في جميع مجالات العمل.

من جانيه أعرب الدكتور أحمد عطا عن اعتزازه بانتمائه لجامعة طنطا، مقدراً تكريم الجامعة له اليوم، مشيداً بدور الجامعة في دعم محافظة الغربية خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لجميع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة طنطا اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.