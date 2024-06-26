تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة والإعلانات والتصالح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماما بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 132921 منهم 113801 متغير ولاية المحافظة و 15228 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 14655 العاشر من رمضان و573 الصالحية الجديدة ، فضلاً عن وجود 3892 متغيراً خارج المحافظة ، وتم الرد على 127019 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 95.5% ، ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً "لن نسمح لأحد بمخالفة القانون".

وتطرق الاجتماع إلى عرض من رحاب فوزي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة لموقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لاستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء بلغت 23823طلب منهم 23436 طلب مقدم من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و137 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و250 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023.

كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 13429 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن حيث تم التعاقد مع 12691 مواطن ومتبقي 738 طلب من المواطنين وجاري فحصهم والإنتهاء منهم ، مؤكدا جاهزية الإدارة بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء والجهات المعنية للبدء في تنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والتي من المقرر ان تنطلق يوم 6/ 7 /2024 لتطبيق القانون على المخالفين .

تطرق الاجتماع إلى عرض المهندسة اميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر يونيو الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 261 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 812 إعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

و استعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتي تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل ، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.