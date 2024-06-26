جامعة المنوفية تتقدم 250 مركزا في تصنيف عالمي

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن مؤسسة "US News" وهى مؤسسة رائدة في توفير التحليلات والتصنيفات التعليمية أعلنت عن تصنيف أفضل الجامعات العالمية لعام 2024 من خلال موقعها الإلكتروني https:/www.usnews.com/، حيث جاءت جامعة المنوفية في المركز 687 على المستوى العالمي بتقدم 250 مركز ا عن تصنيف العام الماضى2023 .

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية تقدمت هذا العام في ترتيبها على مستوى الجامعات الإفريقية عن العام الماضى 2023 حيث جاء ترتيبها في المرتبة 25 بينما حصلت الجامعة علي المركز 13علي مستوي الجامعات المصرية.

ولفت القاصد إلي أن ترتيب الجامعة فى التخصصات الرئيسية بالتصنيف جاء كالآتي في تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية (Electrical and Electronic Engineering) المركز 250 .

وفي تخصص الطب السريري (Clinical Medicine) المركز 985 .

وفي تخصص علوم الحاسب (Computer Science) المركز 428 .

بينما تخصص الهندسة (Engineering) المركز 348 .

وتخصص علوم المواد (Materials Science) المركز 663 .

وتخصص الكيمياء (Chemistry) المركز 734

وفي تخصص الفيزياء (Physics) المركز 547 .

وأوضح الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن التصنيف "US New " من أهم التصنيفات العالمية التي تهتم بشكل أساسي بالبحث العلمي المنشور عالميا حيث يستند التصنيف على عدة معايير، ترتكز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه، والإصدارات المطبوعة، والكتب، والمؤتمرات، وتأثير الاقتباس المعياري، وإجمالي عدد مرات الاستشهاد بها كمصدر، والتعاون الدولي، والمساهمة في أفضل الأوراق البحثية المستشهد بها.