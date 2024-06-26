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الأربعاء 26 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التأمينات: صرف معاشات شهر يوليو اعتبارا من يوم الخميس 27 يونيو

اللواء جمال عوض رئيس
اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين
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قرر اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليه، علي أن يبدأ الصرف غداً الخميس الموافق 27 يونيو  لنحو 11 و نصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه .

وأوضح عوض أن أصحاب المعاشات و المستفيدين يمكنهم الصرف من خلال  ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها ، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وجميع فروع مكاتب البريد المصري.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص التهاني لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة و شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو . 
 

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