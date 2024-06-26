التأمينات: صرف معاشات شهر يوليو اعتبارا من يوم الخميس 27 يونيو

قرر اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليه، علي أن يبدأ الصرف غداً الخميس الموافق 27 يونيو لنحو 11 و نصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه .

وأوضح عوض أن أصحاب المعاشات و المستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها ، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وجميع فروع مكاتب البريد المصري.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص التهاني لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة و شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو .

