جامعة أسيوط الأهلية تحذر من أشخاص يدعون صلتهم بالجامعة‎ لإنهاء إجراءات القبول

تحذر جامعة أسيوط الأهلية؛ من الأشخاص الذين يدعون صلتهم بالجامعة، ويدعون أنهم ينهون إجراءات القبول، والتسجيل؛ بالمخالفة لتعليمات القبول، والتسجيل، مشددة على أن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، ومقاضاتهم؛ لاستغلال اسم الجامعة؛ مما يسبب ضرراً بالغاً للطلاب.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتيسير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ بعدم وجود ممثل للجامعة لإلحاق الطلاب بها فيما يخص إجراءات القبول، والتسجيل الصادرة من مجلس الجامعات الأهلية، مؤكداً على أنه لا يتم سداد أي مصروفات إلا من خلال إذن السداد الصادر من شئون الطلاب بالجامعة، وسدادها داخل الجامعة.

وهو ما يتم تحذير الطلاب الجدد منه مرارًا، وتكرارًا؛ حتى لا يقعوا فريسة لهؤلاء الأشخاص.

