ads
الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة أسيوط الأهلية تحذر من أشخاص يدعون صلتهم بالجامعة‎ لإنهاء إجراءات القبول

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحذر جامعة أسيوط الأهلية؛ من الأشخاص الذين يدعون صلتهم بالجامعة، ويدعون أنهم ينهون إجراءات القبول، والتسجيل؛ بالمخالفة لتعليمات القبول، والتسجيل، مشددة على أن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، ومقاضاتهم؛ لاستغلال اسم الجامعة؛ مما يسبب ضرراً بالغاً للطلاب.

 وصرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتيسير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ بعدم وجود ممثل للجامعة لإلحاق الطلاب بها فيما يخص إجراءات القبول، والتسجيل الصادرة من مجلس الجامعات الأهلية، مؤكداً على أنه لا يتم سداد أي مصروفات إلا من خلال إذن السداد الصادر من شئون الطلاب بالجامعة، وسدادها داخل الجامعة.

  وهو ما يتم تحذير الطلاب الجدد منه مرارًا، وتكرارًا؛ حتى لا يقعوا فريسة لهؤلاء الأشخاص.
 

الإجراءات القانونية الجامعات الأهلية الدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مجلس الجامعات الأهلية