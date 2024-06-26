طريقة الحصول على بشرة الكوريات بماسك الأرز المسلوق

ماسك الأرز المسلوق والمعجون أصبح تريندًا خلال الأشهر الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استخدام الكوريات له لفترة طويلة ويقولون انه سر بشرتهم الصافية واللامعة الخالية من العيوب والبقع والحبوب، فلجأت له النساء في مصر والوطن العربي والدول المختلفة سعيا منهم للحصول على بشرة نضرة مثل الكوريات، ولماسك الأرز طرق مختلفة وصحيحة يجب اتباعها من اجل الحصول على نتيجة رائعة ولان تطبيقه بشكل خاطئ قد يسبب مشاكل للبشرة تبرز "البوابة نيوز" فوائد ماسك الأرز وطرق تطبيق وعمله على طريقة الكوريات.

-فوائد ماسكات الأرز للوجه:

نضارة البشرة.

ترطيب البشرة.

تصفية البشرة من العيوب.

بشرة ناعمة ولامعة.

من مضادات الأكسدة التي تعمل على تهدئة البشرة.

تأخير ظهور الخطوط والتجاعيد.

تقليل من الخطوط في البشرة.

مظهر صحي للبشرة وعمر اصغر من العمر الحقيقي.

تغذية البشرة وتوحيد لونها.

مضاد للبكتيريا والتهيج.

يقوم بتقشير طبيعي للوجه ويساعد في إزالة الرؤوس السوداء والخلايا الميتة والشوائب من سطح البشرة الدهنية مما يتركها ناعمة ونظيفة.

يساعد في تنظيم إفراز الزيوت الطبيعية للبشرة، مما يقلل من اللمعان الزائد ويمنح البشرة مظهرًا أكثر متوازنًا.

-طرق ومكونات ماسك الأرز للوجه:

المكونات:

ربع كوب من الأرز + كمية من الماء ٤ اضعاف كمية الأرز.

الطريقة:

غسل الأرز جيدا ثم نقع الأرز لمدة ليلة ثم سلق الأرز في الماء حتى يستوي بسكل جيد جدا ثم يطحن الأرز في الخلاط حتى يصبح عجينة لينة وسائلة يضاف اليها ملعقة من عسل النحل ويمكن فردها عندما تبرد على الوجه حتى تجف ثم يغسل الوجه جيدا.

-طرق أخرى لماسك الأرز:

يمكن خلط مع معجون الأرز القليل من الليمون للبشرة الدهنية او الجافة ولكن الغير حساسة.

يمكن إضافة أيضا بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الورد، والتي تساعد في ترطيب البشرة وتغذيتها بعمق.

يمكن استخدام ماء نقع الأرز على الوجه يوميا عن طريق مسحه بالقطن ويعمل كتونر لتصفية البشرة.

يمكن إضافة في معجون الأرز ملعقة صغيرة من النشا والزبادي.

يمكن إضافة أيضا ملعقة من ماء الورد او الحليب للمعجون.

هناك وصفة الأرز مع الأفوكادو للبشرة الحساسة والمختلطة هي نفس الطريقة مع اضافة حزء من ثمرة الأفوكادو للمعجون.