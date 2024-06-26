بحضور الوزير.. بدء اجتماع سياحة النواب لمناقشة أزمة الحج

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائبة نورا علي، لمناقشة أزمة الحج هذا العام.

وجاء ذلك بحضور الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وخصصت لجنة السياحة اجتماع اليوم لمناقشة المشاكل التي تعرض لها الحجاج المصريين الذين أدوا فريضة الحج في العام الهجري الحالي 1445 للوقوف على أسباب الأزمة، وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل.