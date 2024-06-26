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الأربعاء 26 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خبير شئون دولية: حرب أهلية في أمريكا قادمة بسبب اليمين المتطرف

ندوة البوابة نيوز
ندوة البوابة نيوز
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قال الدكتور أميل أمين، الباحث السياسي والمتخصص في الشؤون الدولية، إن ستيف بانون مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترك الولايات المتحدة الأمريكية وذهب لنشر التطرف في أوروبا.

وأضاف دكتور أميل أمين في صالون البوابة المقام حول الانتخابات الفرنسية وصعود اليمين، اليوم الأربعاء، أن بفعل المد اليميني يتوقع العديد من المحللين حرب أهلية في أمريكا بسبب انتشار اليمين المتطرف.

وبين أمين، أن العلاقات الصينية الأوروبية قبل جائحة كورونا كانت متعمقة وإيطاليا كانت تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي والدخول في اتحاد في تحالف مع الصين لكنه توقف بفعل تصاعد اليمين.

الدكتور أميل أمين ستيف بانون ترامب حرب أهلية في أمريكا اليمين المتطرف