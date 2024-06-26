محافظ المنيا يلتقى وفدا من شركة القناة للسكر

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفدًا من شركة القناة للسكر برئاسة الدكتور كامل عبد الله، المدير التنفيذي والعضو المنتدب، لمناقشة آليات العمل وبحث سبل الدعم لإزالة أي معوقات قد تواجه الشركة، ضم الوفد اللواء نادر حسام رئيس قطاع الأمن، واللواء محمد سعد مدير العلاقات الحكومية، والدكتورة علا لطفي رئيس قطاع الإتصال الخارجي، وحضر اللقاء رشا فؤاد، مدير الاستثمار بالمحافظة.



وعلى هامش اللقاء، شارك المحافظ في ندوة توعوية تهدف إلى رفع الوعي بين السيدات الريفيات بأعراض أورام الثدي وأهمية الفحص والكشف المبكر، بمشاركة 320 سيدة وعدد من الرائدات الريفيات ومسئولات تكافؤ الفرص علي مستوي مراكز المحافظة، بالتنسيق مع فاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة و الطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.



وأكد المحافظ، خلال كلمته في الندوة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم صحة الأسرة، وخاصة المرأة والطفل، مشيداً بالدور التوعوي لمؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع القطاع الخاص والأجهزة التنفيذية في تحسين مستوى الرعاية والخدمات الصحية.



وأعلن المحافظ دعم شركة القناة للسكر للمحافظة بثلاثة أجهزة للكشف المبكر عن أورام الثدي، كمساهمة منها لأهالي المحافظة، مثمنًا دور الشركة في دعم المجتمع المحلي وجهودها في تعزيز الصحة العامة.



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