الدكتور أميل أمين: رئيس الوزراء المجري يردد شعارات ترامب

أكد الدكتور أميل أمين، الباحث السياسي والمتخصص في الشؤون الدولية، أن رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان رفع شعار أوروبا عظيمة مرة أخري وأنه نقل الشعار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وأضاف دكتور أميل أمين في صالون البوابة المقام حول الانتخابات الفرنسية وصعود اليمين، اليوم الأربعاء، أن هناك مناظرة مهمة أمريكية خلال الأيام القادمة بين الرئيس الأمريكي الحالي جون بايدن والرئيس السابق والمرشح المحتل دونالد ترامب.

وقال أمين، إن اليمين الأوروبي ليس مغرق في الهواء الديني ويميل الي تعظيم القومية عن الدين.