ads
الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدكتور أميل أمين: رئيس الوزراء المجري يردد شعارات ترامب

ندوة البوابة نيوز
ندوة البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور أميل أمين، الباحث السياسي والمتخصص في الشؤون الدولية، أن رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان رفع شعار أوروبا عظيمة مرة أخري وأنه نقل الشعار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.


وأضاف دكتور أميل أمين في صالون البوابة المقام حول الانتخابات الفرنسية وصعود اليمين، اليوم الأربعاء، أن هناك مناظرة مهمة أمريكية خلال الأيام القادمة بين الرئيس الأمريكي الحالي جون بايدن والرئيس السابق والمرشح المحتل دونالد ترامب.

وقال أمين، إن اليمين الأوروبي ليس مغرق في الهواء الديني ويميل الي تعظيم القومية عن الدين.

الدكتور أميل أمين رئيس وزراء المجر أوربان