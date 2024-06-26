صور| الوادي الجديد تطلق أولى الدورات الحكومية في الذكاء الاصطناعي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن بدء أولى الدورات التدريبية التي ينفذها مركز التدريب على الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، في مجال برامج الأوفيس و برمجة الألعاب للأطفال من سن ٨ سنوات.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفق بيان له، اليوم الأربعاء، دعمه الكامل لمركز التدريب على علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، حيث يقدم برامج تدريبية متنوعة لجميع الأعمار ومنهم الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات شباب الخريجين على برامج التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التأهيل لسوق العمل، فضلًا عن الدورات التي يقدمها للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة لتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية وتحسين الأداء وخلق كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بنطاق المحافظة بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية.

يأتي تنفيذا الدورة التدريبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية قدرات ومهارات الأطفال والشباب في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، بما يواكب التطورات العالمية بهذا المجال ومتطلبات سوق العمل المستقبلي.

جدير بالذكر أن التدريب يتاح خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمقر المركز بمبنى التحول الرقمي خلف ديوان عام المحافظة، ولا يزال باب التقديم مفتوح للراغبين في الاشتراك.

الوادي الجديد تطلق أولى الدورات الحكومية في الذكاء الاصطناعي (1)

الوادي الجديد تطلق أولى الدورات الحكومية في الذكاء الاصطناعي (2)

الوادي الجديد تطلق أولى الدورات الحكومية في الذكاء الاصطناعي (3)

الوادي الجديد تطلق أولى الدورات الحكومية في الذكاء الاصطناعي (4)