4 أفلام.. ليلة سينمائية لملتقى ميدفست في المنصورة

تستضيف مساء اليوم الأربعاء قاعة نادي الحوار بالمنصورة ليلة سينمائية جديدة ينظمها ملتقى ميدفست في ثاني محافظات الوجه البحري وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته "ليالي ميدفست السينمائية" في وجه قبلي خلال شهر فبراير الماضي، ونجاح أول ليلة سينمائية في محافظة دمنهور في وجه بحري.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذ مهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومستشار غرفة صناعة السينما، مع د.ناجي شفيق مستشار الصحة العامة والممثل والمغني أسامة الهادي.

وستشهد الليلة عرض 4 أفلام قصيرة من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، يتبعها حلقة نقاشية حول العلاقات التي تؤدي إلى العنف وتأثير العنف على الصحة ويديرها مخرج الأفلام التسجيلية أحمد نبيل، ومدير برنامج الأفلام بمكتبة الإسكندرية.

وسيتم عرض فيلم "زفة" وهو فيلم مصري قصير للمخرج أحمد سمير، تدور أحداثه حول انتشار شائعة لمغادرة العريس لحفل زفافه، لينقلب الحفل رأسًا على عقب، والفيلم المصري "مارشيدير" للمخرجة نهى عادل، تدور أحداث الفيلم حول يوم في حياة أبطاله، لكن هذا اليوم سيكون سببًا في تحول حياة الأبطال بشكل كامل. أما الفيلم الثالث هو فيلم أمريكي تسجيلي بعنوان "جروب"، وتدور أحداثه حول ثلاثة رجال مدانين بالعنف المنزلي يواجهون المعتقدات والمواقف التي أدت إلى عنفهم وجهاً لوجه بمساعدة ميسر العلاج الجماعي، ويعرض أيضًا الفيلم الأردني "دعوة من الخلا للبحر" للمخرج مراد أبو عيشة وهو فيلم روائي قصير تدور قصته حول ياسمين البالغة من العمر 12 عامًا التي تحاول تجنب مصير محدد مسبقًا، فتقرر الهروب هي وشقيقتها الكبرى أحلام إلى ما وراء الحدود التي وضعها والدهما، متحدية العدو الذي يكمن في الداخل من أجل الوصول إلى البحر الأسطوري.



وقال الممثل والدكتور مينا النجار الشريك المؤسس لميدفست مصر "تتميز مدينة المنصورة باهتمامها بالأنشطة الثقافية المستمرة، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين اللذين يتنقلون بين القاهرة والمنصورة لحضور فعاليات ثقافية وسينمائية، لذلك يساهم الملتقى اليوم بأنشطة من القاهرة داخل المنصورة، هذا إلى جانب اختيار أبناء المنصورة، دكتور ناجي شفيق والفنان أسامة الهادي، للمشاركة في الحلقة النقاشية، مؤكدًا أن المنصورة من المدن المصرية المصدرة للفنانين المصريين، أبرزهم الزعيم عادل إمام.



تأتي "ليالي ميدفست السينمائية " في إطار تعاون مع السفارة البريطانية ضمن مشروع "لها ومعها"، خاصة أن ميدفيست تتبنى مشروع تأهيل كوادر شابة قادرة على تنظيم أنشطة ثقافية مع مراعاة المساواة بين الجنسين، والمعروف أن ملتقى "ليالي ميدفست السينمائية " انتقل من وجه قبلي من محافظة سوهاج يوم 25 فبراير الماضي ثم المنيا وبني سويف، ليبدأ رحلته الجديدة في الوجه البحري، بدأت من محافظة دمنهور ثم المنصورة وبورسعيد.