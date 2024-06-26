جامعة طنطا تكرم رئيس شركة الإنتاج الحربي للاستشارات الهندسية ومدير المشروعات بالغربية

كرم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بمكتبه اليوم اللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والعميد نهاد عويضة مدير المشروعات بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أهدى الدكتور محمود ذكى درع الجامعة لهما تقديرا لجهودهما طوال الفترة الماضية في انجاز المشروعات الانشائية الهندسية بالجامعة، طبقا للمواصفات القياسية التي وضعتها الجامعة وطبقا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقا، مشيداً بجهودهما طوال الفترة السابقة التي ساهمت في تحقيق معدلات قياسية في الانشاءات بالجامعة.