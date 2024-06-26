أكليمندوس: ماكرون تسرع في قرار الانتخابات الفرنسية المبكرة

قال الدكتور توفيق أكليمندوس، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية في القاهرة، إن اليسار في فرنسا وصل إلي ٢٨ ٪ من الأصوات بينما حصل اليمين علي ٣٥ ٪ من الأصوات وجاء حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متأخرًا.

وأضاف أكليمندوس، خلال صالون البوابة نيوز، اليوم الأربعاء، أن قرار ماكرون كان مفاجئا ولم يدرس الشارع الفرنسي بشكل جيد.

وأوضح أكليمندوس، بأن حل المجلس أثبت أن الرئيس الفرنسي اثبت أنه متسرع، مشيرا إلي إن ماكرون متزعم التفكير الأوروبي، وله مشروع اقتصادي طموح جدًا ويعمل علي تحسين مستوى الفرنسيين.