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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أكليمندوس: ماكرون تسرع في قرار الانتخابات الفرنسية المبكرة

الدكتور توفيق أكليمندوس
الدكتور توفيق أكليمندوس
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قال الدكتور توفيق أكليمندوس، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية في القاهرة، إن اليسار في فرنسا وصل إلي ٢٨ ٪ من الأصوات بينما حصل اليمين علي ٣٥ ٪ من الأصوات وجاء حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متأخرًا.

وأضاف أكليمندوس، خلال صالون البوابة نيوز، اليوم الأربعاء، أن قرار ماكرون كان مفاجئا ولم يدرس الشارع الفرنسي بشكل جيد.

وأوضح أكليمندوس، بأن حل المجلس أثبت أن الرئيس الفرنسي اثبت أنه متسرع، مشيرا إلي إن ماكرون متزعم التفكير الأوروبي، وله مشروع اقتصادي طموح جدًا ويعمل علي تحسين مستوى الفرنسيين.

توفيق أكليمندوس اليسار في فرنسا ماكرون