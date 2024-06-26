رئيس جامعة بنها: ترشيد الكهرباء داخل منشآتنا يتوافق مع جهود الدولة

عقد مجلس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء مجلس الجامعة.

وجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع عمداء الكليات وأعضاء المجلس بمتابعة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت التابعة للجامعة توافقًا مع مجهودات الدولة المصرية لترشيد الكهرباء.

كما أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بالتقدم الكبير الذي حققته جامعة بنها في المؤشرات الدولية والتي ظهرت مؤخرا لأول مره في تصنيف (Round University Ranking (RUR) العالمي لتقييم جودة العملية التعليمية والبحث العلمي وارتقائها لعام 2024، حيث جاءت الجامعة بالمرتبة 1017 عالميًا، وعلى المستوى المحلي فقد حققت جامعة بنها المركز 16 محلياً من بين 22 جامعة مصرية مصنفة، مشيرا إلي أن جامعة بنها قد ظهرت في تصنيف (RUR)، نتيجة السياسات التي اتخذتها الجامعة في مجال التصنيفات الدولية وما ترتب عليه من عدد من الاجراءات لتشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولي المتميز، ودعم نشر الأبحاث في المجلات العالمية المصنفة دوليا وبرامج دعم البحث العلمي الأخرى.

وهنأ " الجيزاوي" منتسبي الجامعة لحصول الجامعة علي المركز الـ (10) من ضمن (987) على مستوي العالم في تحقيق الهدف السابع "الطاقة النظيفة" وبالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، كما جاءت بالمركز الـ(79) من ضمن (924) على مستوى العالم في تحقيق الهدف الثالث عشر "الحفاظ على المناخ" وبالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية ، واحتلت الفئة (401 - 600) ضمن (2152) جامعة عالميا من 125 دولة، في الترتيب العام، وعلى المستوى المحلى احتلت جامعة بنها الفئة الثالثة بالمشاركة مع جامعات أخرى وذلك ضمن عدد (46) جامعة مصرية حكومية وخاصة بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة.

وخلال الجلسة وجه رئيس الجامعة الشكر إلى عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية والإدارية والعاملين بالجامعة على الأداء المنضبط و الجهود المبذولة في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيداً بتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والملاحظين وجميع المقومات داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم، كما أوصي بسرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد النتائج وسرعة إعلانها في أقرب وقت حرصا علي مصلحة الطلاب.

كما وجه عمداء الكليات بالاهتمام بالمحتوى الرقمي والمعلوماتي المنشور علي المواقع الالكترونية للكليات وصفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في التأثير المجتمعي والسمعة المؤسسية للجامعة.