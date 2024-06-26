مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج البكالوريوس والدراسات العليا

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 04:34 م

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السابعة والسبعين، اليوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من يونيو 2024، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والحاج أحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

النجار يؤكد على دور الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم للمحافظة

ورحب الدكتور مصطفى النجار بمحافظ مطروح وأعضاء المجلس، مشيدًا بحرصه على حضور اجتماعات مجلس الجامعة وتفانيه في خدمة المحافظة، مضيفًا أن المحافظة تفخر بقيادته لهذا الإقليم لما يتميز به من هدوء في التعامل ونظرة مستقبلية للأمور وقدرة على مواجهة التحديات، مشيرًا لحرص الجامعة الدائم على تقديم كافة سبل الدعم للمحافظة انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع المحلي.

وهنأ رئيس جامعة مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الحبيبة أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

ومن جانبه أعرب اللواء خالد شعيب عن سعادته بحضور اجتماعات مجلس الجامعة، مشيدًا بدور الجامعة وقياداتها وأعضاء هيئة التدريس بها في خدمة المجتمع المحلي، والارتقاء بالإقليم على كافة الأصعدة العلمية والبحثية والثقافية.

وأعلن الدكتور مصطفى النجار اعتماد المجلس لنتائج البكالوريوس والدراسات العليا بالكليات، متوجهًا بالشكر لأسرة الجامعة ممثلة في النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري على الجهد المبذول خلال أعمال امتحانات فصل ربيع 2024 وسرعة إعلان النتائج، مشيدًا بالتزام الطلاب والمراقبين بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

مجلس جامعة مطروح يستعرض أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus، مشيرًا لزيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

ووافق المجلس على ترقية عضوي هيئة تدريس بكليتي التمريض والتربية الرياضية لدرجة أستاذ مساعد، كما وافق المجلس على منح طالبتين بكلية التربية درجة دكتوراه الفلسفة في التربية، بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طالبة بالكلية درجة الماجستير في التربية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طالبة درجة ماجستير إعداد المعلم في الآداب بنظام الساعات المعتمدة.

كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة قسم العلوم الأساسية بنظام الساعات المعتمدة.

مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج البكالوريوس والدراسات العليا

IMG-20240626-WA0017

IMG-20240626-WA0018

IMG-20240626-WA0015