بعد انتشار أسماك القرش على شواطئ العالم.. تعرف على أنواعها

شهد العالم خلال الأشهر الماضية ظاهرة غريبة ومتكررة وهي خروج عدد كبير من اسماك القرش على الشواطئ بين المواطنين منها خرج حتى وصل للرمال ومنها خرج لأكثر نقطة منخفضة من المياه على الشاطئ، البعض كان بسبب انه نافق والبعض الآخر بحالة جيدة وتسبب عدد منه في هجوم على المواطنين منهم من خسر حياته ومنهم من تعرض لإصابات بالغة، واسماك قرش أخرى خرجت وعادت للمياه دون ان يتعرض اي من المواطنين للأذى بالرغم من قربه لأسماك القرش، وتعامل القروش مع المواطنين يختلف على حسب نوعها والظروف المحيطة بها وتبرز "البوابة نيوز" أنواع سمك القرش.

أسماك القرش على أحد أنواع الأسماك الغضروفية، وتصنف إلى مجموعتين رئيسيتين، وهما "كاملات الرؤوس، وصفيحية الخياشيم الغضروفية"، ويوجد 8 رتب مختلفة لأسماك القرش ضمنها، تختلف في الخصائص الفيزيائية، والبيولوجية، والسلوكيات وتختلف مكونات سمكة القرش في شكل الاسنان والامعاء والخياشيم كما تختلف أحجامها عن بعضها، فأكبر أنواعها هي سمكة القرش الحوتي والتي يُكن أن يصل طولها إلى 16.7 متراً، وهي أكبر الأسماك على وجه الأرض بشكل عام، وأصغر أنواعها هي سمكة قرش الفانوس القزم، والتي لا يتجاوز طولها ال 20 سم ويوجد أنواع أخرى ذات حجم متوسط مثل سمكة القرش الأبيض الكبير.

مواطن أسماك القرش تختلف على حسب أنواعها وكل نوع منها يتكيف مع البيئة المحيطة به، وأسماك القرش اكثر الأسماك القابلة للتكيّف بشكل جيد مع بيئتها المحيطة، وتتوزع أسماك القرش بين المناطق الساحلية الضحلة، وقيعان المحيطات العميقة، وفي المحيطات المفتوحة، وبعضها يعيش في البحار الاستوائية معتدلة المناخ، ومنها ما يعيش في البحار الباردة والقطبية، وبعضها الآخر يعيش في المياه العذبة.

يوجد أنواع سمك القرش يبلغ عددها نحو 400 نوع وأشهرها:

القرش الحوتي:

هو أكبر أنواع الأسماك في العالم، إذ يصل طوله إلى نحو 20 م، ويصل وزنه إلى نحو 34,019 كغم، وجلده ذو اللون الرمادي أو الأزرق، أو البني، والذي يكون مغطى ببقع منتظمة فاتحة اللون، ويتواجد في المحيط الهادئ، والأطلسي، والهندي.

القرش المتشمس:

ثاني أكبر أنواع الأسماك في العالم، إذ يصل طوله إلى نحو 12 م، وبوزن يصل إلى 7,000 كغم، وسمي بهذا الاسم لأنه غالبًا ما يصعد إلى سطح المحيط ليتشمس، ويتميز بالسباحة البطيئة للأمام مع تصفية المياه التي تدخل فمه من الفرائس.

قرش الماكو:

أسرع أنواع سمك القرش، ويتميز بامتلاكه زعانف قصيرة، وقد يصل طول قرش الماكو إلى ما يقارب 4 م، ويصل وزنه إلى 553 كغم، ويظهر بطنه بلون أفتح من ظهره الأزرق، ويتواجد هذا النوع بكثرة في المياه المعتدلة والاستوائية في المحيط الأطلسي، والهادئ، والهندي، والبحر الأبيض المتوسط.

قرش دراس:

يتميز بامتلاكه عيونًا كبيرة الحجم، وأفواها صغيرة وذيل طويل يشبه السوط لجمع الفرائس وصعقهم، ويوجد 3 أنواع من هذا القرش "الدراس الشائع، والدراس الجاحظ، وقرش الدراس البحري".

قرش الثور:

من أكثر أنواع سمك القرش هجومًا على البشر، إذ يفضل التواجد في المياه الدافئة، والضحلة، والمظللة، وبالقرب من الشاطئ، ويتميز بامتلاكه أنفا حادا، وظهرا رمادي اللون يصبح أفتح في الجزء السفلي، ويصل طول هذا النوع من القرش إلى نحو 3.5 م، بينما يصل وزنه إلى 226 كغم.

القرش الأبيض الكبير:

يبلغ طول القرش الأبيض الكبير نحو 6 م، ويزن ما يقارب 1,814 كغم، ومن أسماك القرش المخيفة الشرسة التي قد تعض البشر ولكن لا تلتهمهم، ومن طباع القرش الأبيض الغريبة أنه يقوم بفحص فريسته قبل التهامها. القرش الأزرق:

يغلب على ظهره اللون الأزرق الغامق، وتكون جوانبه زرقاء فاتحة، والجزء السفلي منه فأبيض اللون، ويصل طول سمك القرش الأزرق إلى نحو 3.6 م، وله عيونًا كبيرة، وفمًا صغيرًا، وجسدًا نحيلًا، ويميل للعيش في المحيطات المعتدلة والاستوائية.

القرش المطرقة:

من أسماك المحيطات الذي يتميز بامتلاكه رأسًا غريب الشكل مما يمنحه نطاقًا أوسعَ للرؤية، كما يعيش في المحيطات الاستوائية والمعتدلة، ويضم قرش المطرقة عدة أنواع هي "رأس الجناح، والمطرقة، والمطرقة الصدفية، والمسكوفيد، والمطرقة الكبيرة، وأسماك القرش ذات الرأس".

-معلومات عن اسماك القرش:

تعتمد على صيد طعامها لأنها تصنف بأنها مفترسة وشرسة تتغذى على حيوانات بحرية متنوعة.

لها حرية التنقل بشكل متكرر في أرجاء المحيط دون الخوف من انقطاع في مصادر الغذاء.

تتغذى عادة على الأسماك والثديات البحرية كالدلافين، وحيوان الفقمة، وبعض أسماك القرش التي تصغرها حجماً، وهناك أنواع من أسماك القرش تفضل السلاحف، والنوارس، والقشريات، والرخويات البحرية، والعوالق المائية كوجبة غذائية لها.

تحتاج أغلب أسماك القرش لتوفر حركة دائمة للمياه حول خياشيمها التي توفر لها الأكسجين اللازم ولهذا فإنهل بحاجة لأن تكون في حركة سباحة مستمرة ودائمة حتى في فترات النوم، وتسبح أثناء النوم في المياه ولكن أدمغتها تكون أقل نشاطاً.

يوجد أنواع أخرى من أسماك القرش لا تحتاج للسباحة المستمرة في الماء لأن أجسامها تحتوي على فتحات تهوية صغيرة تقع خلف أعينها مباشرة وتدفع هذه الفتحات الماء عبر الخياشيم لتتم عملية التنفس.

تزاوج سمك القرش تشبه عملية تكاثر أسماك القرش عملية تكاثر الثديات، حيث يجب على أسماك القرش البالغة من الذكور والإناث أن تلتقي جسديا ليتمكن الذكر من تمرير جاميتاته الذكرية إلى جسم الأنثى وتخصيب بيضها، وهذه العملية تختلف عن طريقة تكاثر أنواع الأسماك الأخرى، حيث تتكاثر الأسماك العادية بإطلاق الأسماك جاميتاتها لتلتقي مع بويضات وتخصيبها.

اغلب أنواع سمك القرش غير قادرة على النوم لفترات طويلة، وتعوض عنه بأخذ فترات راحة لتجديد نشاطها، من خلال النوم لدقائق قليلة جدا في المرة الواحدة، ويعود السبب في عدم قدرة أسماك القرش على النوم إلى حاجتها للسباحة باستمرار حتى تتمكن من التنفس، إذ يتدفق الماء المشبع بالأكسجين عبر خياشيمها عندما تتحرك.

بعض أنواع أسماك القرش تستطيع النوم بفضل امتلاكها خياشيم قادرة على دفع الماء الغني بالأكسجين إلى داخلها دون الحاجة للسباحة وتحريك المياه عبرها، ومن الأمثلة عليها سمكة القرش الممرضة.

المعلومات الخاطئة المنتشرة عن أسماك القرش عن كونها أسماك آكلة للبشر ادت إلى زيادة محاولات القضاء عليها وصيدها، لكن الحقيقة هناك 10 أنواع فقط من أسماك القرش تشكل خطراً حقيقيا على البشر، وباقي الأنواع لا تشكل خطر على الإنسان ما لم تتعرض لتهديد، فلابد من معاملة أسماك القرش بعدالة، ودون عدوانية، وتجنب استفزازها أو إشعارها بالتهديد لتجنب ردة فعلها.