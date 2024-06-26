صور.. نشوب حريق في مزرعة نخيل وحظائر ماشية بمدينة الخارجة

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق كبير في مزرعة نخيل ومجموعة حظائر للماشية بمدينة الخارجة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد بنشوب حريق في الخارجة.

تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل ومجموعة حظائر ماشية متجاورة بشارع بورسعيد بمدينة الخارجة وجرى الدفع بـ5 سيارات مياه وإطفاء لإخماده قبل وصوله للمزارع المجاورة.

وسيطرت قوات الإطفاء على الحريق بعد الدفع بـ 2 سيارات مياه و3 سيارات إطفاء من مركز الخارجة، وأسفر الحريق عن تفحم عدد من النخيل المثمر وغير المثمر وجرى إخراج الماشية من حظيرة بالمزرعة ونجاتها من النيران فيما تفحمت أجزاء كبيرة من الحظيرة، وجارى حصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة من الزراعة والوحدة المحلية وكمية النباتات دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

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انقاذ الماشية من حريق بالخارجة (1)

انقاذ الماشية من حريق بالخارجة (2)

جهود الإطفاء في حريق شارع بوسعيد بالخارجة (1)

جهود الإطفاء في حريق شارع بوسعيد بالخارجة (2)

جهود الإطفاء في حريق شارع بوسعيد بالخارجة (3)

جهود الإطفاء في حريق شارع بوسعيد بالخارجة (4)

جهود الإطفاء في حريق شارع بوسعيد بالخارجة (5)

جهود الإطفاء في حريق شارع بوسعيد بالخارجة (6)

حريق بمزرعة وحظائر ماشية بالخارجة (1)

حريق بمزرعة وحظائر ماشية بالخارجة (2)