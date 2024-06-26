على فرج يحافظ على صدارة التصنيف الختامي للإسكواش بموسم 2023 /2024

حافظ البطل المصرى على فرج لاعب نادى وادى دجلة، على صدارة تصنيف الإسكواش، الذى أعلنته رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن شهر يونيو الجاري، والأخير بعد انتهاء الموسم 2023-2024.

وشهد التصنيف حفاظ علي فرج على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ57 على التوالى ورقم 215 فى تاريخه، بينما تراجع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الثالث بعد ان كان متربعا فى وصافة التصنيف، وتقدم النيوزيلندي بول كول إلى المركز الثاني.

وجاء التصنيف بعد انتهاء منافسات بطولة العظماء الثمانية، كالتالى:

1- المصرى علي فرج يتربع على قمة التصنيف برصيد 2,322 نقطة .

2- النيوزلندى بول كول يستعيد المركز الثانى برصيد 1,589 نقطة .

3- المصرى مصطفى عسل فى المركز الثالث برصيد 1,531 نقطة .

4- البيروفى دييجو الياس فى المركز الرابع برصيد 1,395 نقطة .

5- المصرى مازن هشام يحافظ على المركز الخامس برصيد 889 نقطة.

6- المصرى كريم عبد الجواد يعود فى المركز السادس برصيد 887 نقطة .

7- المصرى طارق مؤمن يصعد إلى المركز السابع برصيد 812 نقطة .

8- الإنجليزى محمد الشوربجى يتراجع إلى المركز الثامن برصيد 744 نقطة .

9- الويلزى جويل ميكين فى المركز التاسع برصيد 738 نقطة

10- الإنجليزى مروان الشوربجى فى المركز العاشر برصيد 577 نقطة .

