محافظ أسوان: مجمع النيابات الجديد أحد صروح العدالة في منع ومكافحة الفساد

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية مجمع النيابات الإدارية الجديد بطريق السادات بمدينة أسوان ، وذلك فى إطار التوسع فى إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية فى مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وإنتظام العمل ، وتيسير تردد المواطنين والمتعاملين على مقر النيابة الإدارية ، وذلك ضمن خطة الدولة القومية ورؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وشهد إفتتاح المجمع الجديد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وقيادات المحافظة .

الهيئة أحد صروح العدالة فى منع ومكافحة الفساد المالى والإدارى

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان خلال حفل الافتتاح، بالدور الحيوى الذى تقوم به الهيئة، كأحد صروح العدالة فى منع ومكافحة الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى للدولة، تحقيقاً لقيم العدل وسيادة القانون .

مؤكداً على الدور الهام الذى تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية ، وهو ما يدفعنا لتوفير كافة سبل الدعم من المحافظة، لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية ترسيخاً لقيم العدالة فى المجتمع .

فيما وجه رئيس هيئة النيابة الإدارية شكره لمحافظ أسوان، لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السبل وتذليل العقبات، لكى نشهد اليوم افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة أسوان .

مشيداً بالجهد المبذول من مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية بأسوان خلال الفترة الماضية ، وتضافر وتكاتف كافة الجهود لأداء رسالتهم السامية فى محراب العدالة المصرية، وسبق ذلك استقبال محافظ أسوان لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمكتبه حيث تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك ، وتبادل الدروع بين الجانبين .

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