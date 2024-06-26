أكليمندوس: ألمانيا تحتاج إلي يورو قوي لأنها كانت محتكرة صناعة السيارات وماكينات المصانع

قال الدكتور توفيق أكليمندوس، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية في القاهرة، إن المانيا تحتاج إلي يورو قوي لأنها كانت محتكرة صناعة السيارات وماكينات المصانع، لذلك فإنها تحتاج إلي يورو قوي.

وأضاف أكليمندوس، خلال صالون البوابة نيوز، اليوم الأربعاء، أن قانون تحديد ساعات العمل في فرنسا أسعد الجانب الألماني ولأنه أغرق الجانب الفرنسي.

وأوضح أكليمندوس، بإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيسين السابقين اولاند ونيكولا ساركوزي جاؤوا من أجل الإصلاح واولاند كان صاحب حس سياسي إصلاحي، ولكن ماكرون كان معه مشروع اقتصادي بالغ الأهمية، وطاح في المشاكل لأنه كان مستعجلا لأن لديه ميولًا سلطوية.

وأكد أكليمندوس، أن السترات الصفراء تركت أثرًا سلبيًّا في مشوار ماكرون، الذي تسبب في أزمة اقتصادية بسبب ضخه مبالغ كبيرة في فترة جائحة كورونا، والزراعة.