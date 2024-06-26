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الأربعاء 26 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انطلاق صالون البوابة نيوز حول «الانتخابات الفرنسية وصعود أسهم اليمين»

ندوة البوابة نيوز
ندوة البوابة نيوز
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انطلق - منذ قليل - صالون «البوابة نيوز» تحت عنوان «الانتخابات الفرنسية وصعود أسهم اليمين»، وشهد صالون البوابة نيوز، حضورًا مميزًا من عدد من الشخصيات المتخصصة في مجال الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أبرزهم الدكتور إميل أمين، الباحث السياسي والمتخصص في الشؤون الدولية، الذي قدم تحليلًا عميقًا ومفصلًا حول الوضع السياسي في فرنسا وتأثيره على المشهد الدولي.
وأبرز الصالون تطورات اليمين السياسي في أوروبا وتأثيرها على السياسة الدولية، وآخر التطورات السياسية في فرنسا وكيفية تأثيرها على المشهد الدولي، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

البوابة نيوز ندوة البوابة نيوز الانتخابات الفرنسية