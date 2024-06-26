شديد الحرارة رطب نهارًا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الخميس ، نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمي والصغرى 26 درجة، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 30 درجة .