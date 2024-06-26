رئيس جامعة الأزهر يتفقد طب الأسنان ويشيد بالخدمات المجانيَّة المقدمة للمواطنين

أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود كلية طب الأسنان بنين القاهرة في تقديم خدماتها المجانيَّة للمواطنين؛ استكمالًا لمسيرة عطائها الدائمة والمستمرة؛ جاء ذلك خلال تفقده والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ كلية طب الأسنان بنين القاهرة؛ لمتابعة سير عمل القافلة الطبية المجانية التي تنظمها الكلية بالتعاون مع قسم طب أسنان الأطفال بالكلية بهدف تقديم خدمات طبية بالمجان للأطفال على مدار ثلاثة أيام متصلة.

ووجه الشكر والتقدير لكلية طب الأسنان بنين القاهرة؛ للجهد المتميز الذي تقوم به في العملية التعليمية سواء للطلاب المصريين أو الوافدين من مختلف أنحاء العالم.

وعبر عن سعادته خلال الزيارة بما شاهده على أرض الواقع من تدريب شباب الأطباء من السودان وسوريا وفلسطين وغيرها من الدول، مؤكدًا أن ما شاهده يعد دليلًا دامغًا على عالمية رسالة الأزهر جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من جانبه أعلن الدكتور وائل المهندس، عميد الكلية، أن هذه القافلة الطبية تهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء، ودعمًا للمبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة المصرية “حياة كريمة” والتي تهدف إلى توفير خدمات صحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن كلية طب الأسنان بنين القاهرة تعمل وفق رؤية متميزة للنهوض والارتقاء الشامل في الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والبحثية وخدمة المجتمع جنبًا إلى جنبٍ؛ بهدف دعم الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حسين ناصف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر عبد المولى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فاروق حسين، رئيس قسم التقويم بالكلية، وفريق عمل مؤسسة عملية الابتسامة التي تهدف لرسم البسمة على وجوه المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن كلية طب الأسنان بنين القاهرة كلية معتمدة؛ حيث كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

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