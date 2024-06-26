سيطرة مصرية لسيدات الإسكواش على التصنيف الختامي العالمي لموسم 2023/2024

تربعت المصرية نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج، على صدارة التصنيف العالمى للإسكواش، الذى أعلنت عنه رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن شهر يونيو الجاري والتى شهدت سيطرة مصرية.

ويعتبر هذا التصنيف هو الختامى لموسم 2023-2024، والذى شهد سيطرة مصرية، حافظت فيه نور الشربيني على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 44 على التوالي والـ254 فى تاريخها.

واستقرت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز فى الوصافة، ولاعبتى وادى دجلة هانيا الحمامي فى المركز الثالث، ونور الطيب في المركز الرابع .



وجاء التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش كالتالي:



1- المصرية نور الشربينى تظل فى صدارة التصنيف برصيد 2,192 نقطة .

2- المصرية نوران جوهر فى المركز الثانى برصيد 1,820 نقطة وتقلص الفارق بينها وبين نور الشربينى .

3- المصرية هانيا الحمامى فى المركز الثالث برصيد 1,476 نقطة .

4- المصرية نور الطيب فى المركز الرابع برصيد 903 نقطة .

5- البلجيكية نيلى جيليس تحافظ على المركز الخامس برصيد 893 نقطة .

6- الأمريكية أوليفيا ويفر فى المركز السادس برصيد 870 نقطة.

7- الإنجليزية جورجينا كينيدى فى المركز السابع برصيد 855 نقطة .

8- البلجيكية تينى جيليس فى المركز الثامن برصيد 821 نقطة .

9- المصرية روان العربى فى المركز التاسع برصيد 610 نقطة .

10- الماليزية سيفاسنجارى سوبرامانيام تنهى الموسم لأول مرو فى مسيرتها الاحترافية ضمن التوب 10 برصيد 570 نقطة .