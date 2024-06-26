ضبط 547 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

أعلنت مديرية التموين في دمياط عن تحرير 547 محضرا للمخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة، والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق ومنع أي محاولات لاحتكار السلع.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 547 محضرا حيال المخالفين خلال الحملات التى نفذتها على مدار النصف الأول من شهر يونيو، حيث جاء من بينهم 145 محضرا لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وعدد من المخالفات الأخرى بالسجلات.

وفي سياق متصل تم تحرير 402 محضر للأسواق، لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم وجود شهادات صحية وغش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ولحوم مكشوفة، وأيضًا العمل بدون ترخيص و عدم وجود سجل تجارى، وتحرير محاضر لمستودعات الغاز لعدم مطابقة الاسطوانات للأوزان المحددة.

وعلى صعيد متصل، وفى إطار الجهود المبذولة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم سحب 11 عينة مواد غذائية وغير غذائية و8 عينات من القمح و8 من الدقيق و 8 من النخالة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.