بدء التجهيز لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقنا

ترأس محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اجتماعا للاستعداد لانطلاق الموجة ال 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة صور التعديات كافة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة، وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف عبد المقصود، الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف، المهندس محمد الجيلاني وكيل وزارة الزراعة بقنا، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وصابر سعيد مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، ورؤساء جميع مراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.



وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المرحلة الأولي من الموجة 23 سوف تبدأ من 6 يوليو وحتي 23 يوليو الجاري ، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024 ، لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وحالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية.



وأضاف أبو كريشة أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، بإشراف مباشر من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشددا بضرورة عمل حصر لجميع حالات تعدى بمحافظة قنا، مؤكدا أهمية تكاتف كل الجهود من أجل التواصل المباشر والمستمر، والاعتماد على العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالاجتماعات التنسيقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة جهات الولاية، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق خطة عمل تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.