محافظ الغربية: إجراء عمليات عيون لـ17 طالبًا ضمن مبادرة "أطفالنا مستقبلنا"

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استكمال فعاليات المرحلة الأخيرة من مبادرة عيون أطفالنا، وتحويل الطلاب لمستشفى مجهز بأحدث التجهيزات الطبية، لعلاج العيون بالقاهرة للكشف الطبي، وإجراء عمليات جراحية من قبل استشاريين لـ 17 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة، وفق بروتوكول التعاون بين محافظة الغربية وإحدي الجمعيات العالمية بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما، (مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا) للكشف على نظر 200 ألف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة، بهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وأدائهم الأكاديمي.

وبدأت المرحلة الأخيرة مطلع شهر يونيو الجاري بتحويل 90 حالة للمستشفى المجهزة، بأحدث التجهيزات الطبية لعلاج العيون بالقاهرة، لإجراء العمليات والكشف خلال الاستشاريين وتم نقل الطلاب وأولياء أمورهم من محل اقامتهم من خلال اتوبيسات.

وتم نقل 7 طلاب لإجراء عمليات حول اليوم و10 آخرين عدا ليجرون جراحات عيون تخصصي.

وأشاد محافظ الغربية بالجهود المبذولة من قبل منظمي مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، مقدماً الشكر لكافة المشاركين بالمبادرة لتعاونهم المثمر خلال مراحل المبادرة، مثمناً المبادرة الفاعلة التي تسعى لتقديم الدعم لأبنائنا في مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الغربية، ومساعدتهم لرؤية أوضح، وتحصيل دراسي أفضل.