الفطريات كائنات حية اعتبرها العالم لغزا.. تعرف على أسرارها

في السنوات الماضية ابدى العلماء مخاوفهم الشديدة من الفطريات وتطورها والذي قد تفعله في البشرية حتى انهم وصفوا خطورتها بأنها اشد فتكا من الفيروسات بما فيها الفيروسات الخطيرة والفطريات كائنات حية ومن أكثر أنواع الكائنات الحية انتشاراً على الأرض، إذ يصل عدد أنواعها إلى حوالي 144 ألف نوع، والتي تشمل "الفطر، العفن الفطري، الخمائر، والصدأ، والقوالب، الفطائر"، بالرغم من خطورتها فهي في نفس الوقت ذات أهمية بيئية وطبية، والفطريات كائنات حية دقيقة لها تركيب مختلف عن اي كائن حي اعتبرها العلماء لغز له الكثير من الاسرار.

وتتركب الفطريات من ٤ أجزاء رئيسية وهي "خيوط فطرية، الأكياس البوغية، والساق الأفقية مصدر الغذاء، والأبواغ الموجودة داخلها، وخيوط فطرية"، وتمتلك الفطريات بنية خيطية باستثناء خلايا الخميرة، عبارة عن هياكل طويلة تشبه الخيوط تدعى الخيط الفطري، وتتجمع هذه الهياكل معاً لتشكل بنية تشبه الشبكة والتي تدعى الغزل الفطري، وبعض الفطريات تحتوي على خلية واحدة، وبعضها متعدد الخلايا، وجميعها تمتلك جداراً خلوياً، وهو يتكون من بروتوبلاست تشكل إلى أجزاء خلوية أخرى مثل "غشاء الخلية، والسيتوبلازم، وعضيات الخلية، والنواة".

الفطريات يوجد بها نواة كثيفة وواضحة، وتمتلك خيوط الكروماتين، وهي محاطة بغشاء نووي والفطريات أنواع من حيث الحصول على الغذاء:

تتغذى الفطريات من خلال اعتمادها على المواد العضوية الميتة، مثل فطر رازبة، وفطر البنيسيليوم، وفطر الرشاشية، اما الفطريات الطفيلية تعتمد في غذائها على الكائنات الحية الأخرى مثل النباتات والحيوانات، فتقوم بامتصاص العناصر الغذائيّة منها، مثل فطر مخندقة، وفطر شقران، اما الفطريات التكافلية تتغذى الفطريات التكافلية بالاعتماد على الأنواع الأخرى من الكائنات الحية، إذ تعمل على بناء علاقة مترابطة معها لتتبادل العناصر الغذائية، فيستفيد كلاهما من هذه العلاقة، مثل الجذريات الفطرية، والأشنيات التي تشكل علاقة تكافلية مع الطحالب، فتتغذى الأشنيات على الكربوهيدرات من الطحالب، وبدورها توفر للطحالب المأوى.

-انواع من حيث تكوين الأبواغ:

تنقسم إلى أربع مجموعات لفطريات الاقترانية وهي التي تتشكل من اندماج خليتين مختلفتين، وتضم هذه الفطريات نوعين من الأبواغ فإما تكون أبواغًا جنسية تدعى بوغ زيجوتي، أو أبواغًا لاجنسية تدعى بوغ اسبورانجي، وتكون الخيوط الفطرية في الفطريات الاقترانية بدون حاجز.

والفطريات الزقية وتعرف باسم الفطريات الكيسية، ويعيش هذا النوع من الفطريات إما على شكل متفرع، أو محللات، أو طفيلية، أو رمية، وهي تمتلك أبواغًا جنسية تدعى أبواغًا زقية، أما التكاثر اللاجنسي فيها فيحدث عن طريق الأبواغ المخروطية، ومن الأمثلة على الفطريات الزقية السكيرية.

الفطريات الدعامية تعيش هذه الفطريات كطفيليات على الكائنات الأخرى، وتتكاثر جنسيًا بالأبواغ التي تدعى أبواغًا دعامية، أما التكاثر اللاجنسي فيها فيحدث بواسطة التبرعم، أو التفتت، ومن أشهر أنواعها وأكثرها انتشاراً الفطر.

الفطريات الناقصة تعرف بالفطريات غير الكاملة، وذلك لأنّها لا تتكاثر تكاثرًا جنسيا، ويقتصر تكاثرها على النوع اللاجنسي والذي يحدث في الغبيرة، ومن أشهر أنواعها الترايكوديرما وتتواجد الفطريات بشكل أساسي في عدة بيئات "البيئات البرية تعيش أعداد كبيرة من أنواع الفطريات في التربة التي تكون غنية بالمواد العضوية، البيئات ذات التربة الجافة، والبيئات التي تكون الموارد العضوية فيها قليلة أو معدومة، والبيئات المائية العذبة تتواجد أنواع من الفطريات في المياه العذبة، والتي تكون نظيفة وباردة، وذلك لأن هذه الأنواع من الفطريات لا تتحمل نسبة عالية من الملوحة".

وتتواجد انواع من الفطريات في البيئات المائية البحرية وقد يعيش بعضها في التيارات المائية شديدة التلوث، وتنتشر الفطريات في المناطق المعتدلة والاستوائية حول العالم، وتفضل المناطق الرطوبة كافية فيها حتى تتمكن من النمو.

تنتشر أنواع قليلة من الفطريات في مناطق القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وهي من الأنواع التكافلية التي تعيش بالاعتماد على الطحالب.

-معلومات عن الفطريات:

من الكائنات الحية التي تحصل على العناصر الغذائية التي تحتاجها من المواد العضوية وخاصة النباتية المتحللة أو الميتة، وبعض أنواعها طفيلية تتغذى على النباتات والحيوانات، وقد تؤدي لإصابتهم ببعض الأمراض مثل "التفحم، ومرض الدردار الهولندي" اللذان يصيبان النباتات.

تتغذى بطريقة تغذية عكسية، حيث تقوم بعملية الهضم أولاً ثم الابتلاع، إذ تعمل في البداية على نقل الأنزيمات الخارجية من الخيوط الفطرية الخاصة بها، والتي تقوم بمعالجة العناصر الغذائية التي تحصل عليها من البيئة التي تعيش فيها، مثل تكسير السكريات غير القابلة للذوبان مثل السليلوز إلى جزيئات جلوكوز سهلة الامتصاص ثم تقوم الفطريات بامتصاص الجزيئات الصغيرة الناتجة عن الهضم الخارجي بواسطة السطح الكبير للغزل الفطري.

تحصل الفطريات على عنصر الكربون عن طريق المركبات العضوية المعقدة بدلاً من استخراجه من غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي، كما أنها تحصل على حاجتها من النيتروجين من الأغذية التي تتناولها بدلاً من الحصول عليه من الغلاف الجوي.

-أنواع الفطريات بناء على دورات حياتها، وهيكل جسمها، وترتيب ونوع البراعم التي تنتجها:

العفن الخيطي متعدد الخلايا العفن الخيطي متعدد الخلايا هو نوع من الفطريات التي يكون هيكل جسمها عبارة عن خيوط دقيقة، إذ تبدأ الخيوط الفطرية بالنمو والانقسام بشكل متكرر وطولي، فتتشكل سلسلة طويلة ومتفرعة تتشابك معاً لتكون الغزل الفطري، وبعض هذه الخيوط تنمو عاليًا في الهواء لتشكل الأبواغ، والتي تكون عبارة عن هياكل متخصصة ذات طبقة واقية.

يتكاثر هذا النوع عن طريق نشر الأبواغ في مناطق مختلفة بواسطة الرياح، أو الأمطار، أو الحشرات، فالأبواغ صغيرة جدا يسهل نقلها، وتبدأ بالنمو والانقسام في الأماكن التي انتقلت إليها.

الفطريات الخيطية العيانية تبدأ النمو من خلال إنتاج فطريّات تحت الأرض، ومع استمرار نموها تنتج أجسامًا مثمرة مرئية تحمل الأبواغ، وتتكوّن هذه الاجسام الثمرية من خيوط تستمر بالانقسام لينتج عنها أجزاء أخرى للفطر مثل الغطاء والساق، ويوجد تحت الغطاء خياشيم مغطاة بالبراعم، إذ يمكن لغطاء بقطر 10 سم أن ينتج 100 مليون برعم في الساعة.

والخمائر عبارة عن فطريات وحيدة الخلية، وذات حجم صغير يشبه حجم خلايا الدم الحمراء، وتتكاثر عن طريق انقسام الخلية الأم إلى عدة خلايا، وتستخدم الخمائر في الدراسات الجينية، في إنتاج المخبوزات، كما أنها قد تسبب الأمراض للإنسان.

-خصائص الفطريات:

تتميز بانها كائنات حية غير وعائية، أي أنها لا تمتلك أوعية دموية.

لا تمر بالمرحلة الجنينية.

غير قادرة على الحركة.

لا تحتوي على صبغة الكلوروفيل الموجودة في البلاستيدات الخضراء في النباتات، والتي تلعب دوراً هاما في عملية البناء الضوئي.

تستطيع أن تقوم بظاهرة تغيير الجيل، فقد تمر بمرحلة امتلاك خلية أحادية ثم تصبح ثنائية الخلية.

تعمل على تخزين طعامها على شكل مادة نشوية.

تتكاثر معظم الفطريات بنوعين من التكاثر هما التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي.

-أهمية الفطريات:

الأهمية البيئية تعمل الفطريات على تكسير المواد العضوية، والذي ينتج عنها عناصر مهمة مثل "الكربون، والأكسجين، والنيتروجين، والفوسفور، التي تعمل على إطلاقهم في التربة والغلاف الجوي".

تستخدم في صناعة الخبز، وبعض أنواع الجبن، كما تستخدم بعض أنواع الفطريات كغذاء مثل الفطر والكمأ، كما تستخدم البروتينات الموجودة في الفطريّات في صناعة بعض الأطعمة.

ساهمت الفطريات في تطور علم الأحياء، وساعدت على الاكتشافات الكيميائية الحيوية الخلوية الأساسية، والتمثيل الغذائي ومهمة في دراسة البيولوجيا الخلوية، والجزيئية، والهندسة الوراثية، ولعبت دوراً مهماً في تأسيس علم الوراثة الحديث.

قدمت سلسلة من المضادات الحيوية بفضل اكتشاف البنسلين، ويعود الفضل لفطر الإرغوت في إنتاج المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الأدوية التي تحفز المخاض عند النساء الحوامل، والتي تقوم بالتحكم في النزيف بعد الولادة.

مصدر لحمض استخدم كعقار مخدر.

يستخلص من بعض الفطريات مواد كيميائية تستخدم لإنتاج عقاقير تعرف باسم الستاتين، وتلعب دوراً مهما في التحكم في مستويات الكوليسترول، وتجنب الإصابة بأمراض القلب التاجية.

للفطريات استخدام في إنتاج عدد من الأحماض العضوية، والإنزيمات، والفيتامينات.

