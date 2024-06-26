ads
الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس بالتجمع الأول

المجني عليه
المجني عليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة  جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول لجلسة 18 أغسطس المقبل.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق إحالة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول إلى محكمة الجنايات.
وكشف التحقيقات مع سائق اللودر، ان المتهم مريض نفسي وظل يهذي بكلمات غير مفهومة خلال التحقيق معه .
وأوضحت شهادة زملاء المتهم، انه مهتز نفسياً وأنه جاء العمل معهم بالمشروع بالتجمع الأول منذ ١١ يوماً فقط من ارتكاب الجريمة .
وكان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغاً بوفاة مهندس اثناء عمله داخل مشروع سكني “كمبوند” بدائرة القسم إثر حادث دهس على يد سائق .

على الفور انتقل رجال المباحث وتم ضبط السائق المتهم واقتياده لقسم شرطة التجمع الأول وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم .

أرتكاب الجريمة التجمع الخامس المنعقدة بالتجمع الخامس النيابة العامة تاجيل محاكمة سائق