وزيرة شئون المرأة الفلسطينية: الاحتلال انتهك القوانين الدولية وهدم المنشآت فى غزة

قالت منى الخليلي، وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إنسانية كبرى تستهدف النساء والأطفال والشباب في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأضافت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك القوانين الدولية والمواثيق الأممية وهدم المنشآت المدنية في غزة، بحانب منعه الصليب الأحمر الدولي من زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية يعد أمرًا في غاية الخطورة.

وأكدت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية أن 50 ألف امرأة حامل يفتقدن الرعاية الصحية اللازمة جراء العدوان الإسرائيلي.