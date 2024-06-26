ختام دورة "فلتتأصل فينا" للآباء الكهنة بمعهد الرعاية

اختتمت في معهد الرعاية والتربية بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدورة التدريبية السابعة للآباء الكهنة والتي حملت عنوان "فلتتأصل فينا" .

واستهدفت دورة "فلتتأصل فينا" التي انطلقت يوم ٢١ مايو الماضي، تأصيل بعض المفاهيم الإيمانية والروحية في حياة وتعليم الآباء الكهنة، من بينها مفهوم الكنيسة، كلمة الله، الثالوث، العلاقة مع الله، التعفف، والأبدية وغيرها من المفاهيم التي يحتاج أبناء الكنيسة إلى التغذي باستمرار عليها لأجل نموهم وثباتهم في الله.

ووزع الأنبا مكاريوس أسقف المنيا شهادات إتمام الدورة على الآباء الكهنة عقب إلقائه المحاضرة الختامية للدورة اليوم.

كما أهدت إدارة المعهد كتاب "الأسقف والكاهن.. مفاهيم رعوية" وهو أحدث إصدارات قداسة البابا تواضروس الثاني في مجال الرعاية.

شارك في دورة "فلتتأصل فينا" ٦٦ أب كاهن من كهنة كنائس وإيبارشيات القاهرة الكبرى، إلى جانب كهنة من باقي إيبارشيات الكرازة المرقسية في مصر وخارجها من خلال تطبيق ZOOM عبر شبكة الإنترنت. وحاضر فيها عدد من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين.

تأتي هذه الدورة التدريبية إنطلاقًا من الهدف الأساسى للمعهد وهو إعداد الرعاة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتزويدهم بالخبرات الرعوية في مجالات الخدمة الكنسية المختلفة.