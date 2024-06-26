"بحوث الصحة الحيوانية" يستقبل وفد خبراء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية، الخبير الدولي لسلامة الغذاء دكتور ميجال، والموفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، لتقييم الجهات الوطنية المشاركة والفاعلة في المنظومة الوطنية للرقابة على الغذاء، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الوطني للتقييم، والذي يتم بتنسيق من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت الدكتورة سماح عيد وكيل المعهد التشخيص المعملي وصحة الأغذية، وعدد من المسؤولين وخبراء وأساتذة فحوص صحة الأغذية بالمعهد باستقبال وفد خبراء الهيئة القومية لسلامة الغذاء من منسقي البرنامج الوطني لتقييم منظومة الرقابة على الغذاء وموفد الفاو الخبير الدولي دكتور ميجال وهو المسؤول عن عملية التقييم والتحقق والمراجعة.

وتم توقيع عملية التحقق والتقييم الوثائقي بمقر معمل التميز لصحة الغذاء بافريقيا والمعتمد من AUIBAR بقسم فحوص صحة الأغذية بالمعهد، حيث قامت سماح عيد وخبراء وأساتذة صحة الأغذية بالمعهد بالرد على استفسارات الخبير وإمداده بالوثائق والادلة الموضوعية اللازمة.

واصطحبت سماح عيد الخبير في جولة تفقدية على رأس العمل، حيث اضطلع على منظومة العمل بمعامل المعهد المعنية، وأشاد بما يمتلكه المعهد من تجهيزات وإمكانيات حديثة هائلة .

وأشاد ميجال بما رآه من تفانٍ والتزام وجهوزية من الباحثين بالمعهد، وأعرب عن إعجابه بما لمسه وشهده من منظومة عمل معملية متكاملة القدرات من البنية التحتية والتجهيزات المعملية ومن العنصر الأهم وهو توفر الخبرات الفنية العالية .

وتقدمت عيد بالشكر لاساتذة قسم فحوص صحة الأغذية، وهنأتهم على نجاحهم وأدائهم المشرف، وما ابدوه من جدارة وتفاني اثناء عملية التقييم.

كما تقدمت بالشكر للاستاذ الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمدير السابق للمعهد، لما قام به من جهود خلال سنوات إدارته للمعهد.



وأضافت عيد أن معهد بحوث الصحة الحيوانية صرح عريق، بدأ منارة للعلم منذ عام ١٩٠٤ وسيستمر في العمل المتفاني والعطاء والقيام بدوره البحثي والتشخيصي والخدمي والارشادي من خلال جهود الأجيال المتعاقبة من علماء وباحثي المعهد المخلصين.

ويجدر الإشارة إلى أن عملية التقييم كانت قد بدأت بتنفيذ المرحلة الاولى وهي المراجعة الوثائقية عبر الانترنت في مطلع عام ٢٠٢٤ وكان زيارة التقييم في المعهد هي المرحلة الثانية لعملية التقييم للتحقق والتقييم في مواقع العمل.

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