شيرين عبدالوهاب تتصدر تريند جوجل بعد تسريب أغنية "كل الحاجات"

تعرضت المطربة شيرين عبدالوهاب لأزمة جديدة، وتصدرت ترند مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب أغنية بعنوان "كل الحاجات" على موقع الفيديوهات يوتيوب.

جاءت كلمات الأغنية كالتالي:- كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي الطريق شبه الطريق والصديق شبه الصديق والأمسيات والأغنيات وحاجات كتير فيكي وحاجات كتير فيا كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي كل الحاجات شبه الحاجات إلا الكراهية كل الدروب مش عارفاني كل المواسم برد كل الشوارع نكراني".

أزمات شيرين عبدالوهاب في الفترة الأخيرة

تتعرض المطربة شيرين عبدالوهاب لأزمات متتالية في الفترة الأخيرة على المستوى المهني والشخصي، حيث كشفت عن حقيقة ذلك خلال تسجيل صوتي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية".

وقالت: "أخويا باعني وحسام عنده حق"، سبق وحررت توكيلين أحدهما عام والآخر خاص لشقيقها، وأنها بسبب هذا الأمر تعرضت لخسائر فادحة والدخول في منازعات قضائية، وسوف تكشف عن كافة التفاصيل بعد انتهاء النزاع القائم، وذلك احترامًا للقضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة.

وتابعت: "لا أستطيع حتى الآن نشر أي شيء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ولا تستطيع إدارتها أو التربح منها، تعرضت لخسائر فادحة ودخلت في نزاعات قضائية وسأكشف التفاصيل قريبًا".

وأشارت "شيرين" إلى أنها سبق وحررت توكيلين أحدهما عام والآخر خاص لشقيقها، وبسبب ذلك تعرضت لخسائر فادحة والدخول في منازعات قضائية، مؤكدة أنها سوف تكشف عن كافة التفاصيل بعد انتهاء النزاع القائم، وذلك احترامًا للقضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة".

بيان شيرين عبدالوهاب

أصدر مكتب ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب بيانًا، يوضح من خلاله حقيقة تصريحات شقيقها محمد عبدالوهاب التي أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء البيان كالتالي: ردًا على ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي نالت مني ومن شخصي ومن فني لذلك وجب توضيح الآتي:

"حيث أننى قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لى وهو شقيقي محمد سيد عبدالوهاب حيث أننى قد قمت فى وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحمل أرقام 3378 ( رسمي عام )، 3379 ( إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة.



وأضافت شيرين - في البيان: "فقام باستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بى وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل، وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك، حيث إن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية، وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلى معالي النائب العام ما زال طي التحقيق".



وتابعت "عبد الوهاب": "ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بى ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أى ربح من أى منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لى فى خسائر فادحة، حيث قام الأخير بنشر أغنية لى دون علمى، مما تسبب فى منازعات قضائية، حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا، وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة، ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوى مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء".

واختتمت: "وحرصًا مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة، حيث إنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طى التحقيق، لذلك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلى مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش".