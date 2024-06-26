محافظ الشرقية يترأس إجتماع المجلس التنفيذي

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، والمقدم رجب علي بإدارة مباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري الـ 11 لثورة 30 يونيو والتي إستطاعت أن تحافظ على هوية البلاد للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية وإنجاز المشروعات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الإجتماع حرص المحافظ على تقديم الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي لما لمسه من جهد مبذول وإخلاص في العمل خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الأجواء المناسبة لأبناء المحافظة لقضاء إجازة العيد مطالباً بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

كما أشاد المحافظ بالجهد المبذول من كافة الجهات المعنية في تأمين ومتابعة سير انتظام إمتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب والطالبات لتأدية الإمتحان في سهولة ويسر متمنياً لهم التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.